В ГД предложили устанавливать камеры на детских площадках в первую очередь

Депутаты написали обращение к главе Минстроя с просьбой защитить уязвимую категорию граждан.

Депутаты из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили письмо российскому министру строительства и жилихно-коммунальному хозяйству Иреку Файзуллину с предложением закрепить в стране приоритетную установку камер видеонаблюдения на детских площадках.Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Законодатели уточнили, что сейчас на территории субъектов России активно реализуются региональные и муниципальные программы видеонаблюдения. В частности, речь идет о таких проектах как " Безопасный город" или "Безопасный регион". Они предусматривают установку устройств слежения во дворовых территориях многоквартирных жилых домов. Однако при определении мест установки видеокамер отсутствует единый приоритетный подход, который был бы ориентирован на защиту самых уязвимых категорий населения.

В целях повышения уровня безопасности детей представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения. текст обращения парламентариев

Авторы инициативы уверены, что такая мера со стороны государства увеличит уровень безопасности во дворах, усилит профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысит доверие местного населения к программам видеонаблюдения как инструменту защиты.

