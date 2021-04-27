В Госдуме хотят заблокировать досрочный вывод госденег из накоплений

Срок заморозки софинансирования в ПДС могут увеличить до пяти лет.

Участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС), возможно, придется ждать возврата государственных денег дольше. Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) сообщил ТАСС, что срок, после которого можно забрать средства софинансирования без потерь, могут поднять с одного года до пяти лет. Инициативу готовят при участии Минфина.

Программа работает с 2024 года. Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право в любой момент снять все накопленное, включая взносы государства. Но, как выяснили авторы идеи, люди восприняли это не как пенсионный инструмент, а как супердоходный вклад.

Если изменения примут, собственные взносы граждан и инвестиционный доход можно будет выводить досрочно без ограничений. А вот госсофинансирование — только через пять лет с момента внесения. Инициатива пока на рассмотрении. Но цифры говорят сами за себя: только за третий квартал 2025 года участники программы вывели со счетов почти 18 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv