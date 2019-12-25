Спасатели Ленобласти будут работать в особом режиме на время аномальной жары

Сотрудники аварийно-спасательной службы вышли на круглосуточное дежурство в местах с большим количеством людей.

Аварийно-спасательные службы подготовились к наступлению анормальной жары в 47-ом регионе. На территории Ленобласти будут вестись круглосуточные дежурства в местах большого скопления людей. Соответствующее поручение о мобилизации дал вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

Особенно внимательно спасатели будут следить за ситуацией в выходные, когда из Петербурга в Ленобласть приедет большое количество желающих отдохнуть у воды. Далеко не все пляжи оборудованы должным образом, поэтому для обеспечения безопасности необходим особый надзор.

Напомним, что 28 июня Аварийно-спасательной службе Ленобласти исполнится 20 лет. Сотрудники организации встретят праздник на посту.

Ранее стало известно, каким будет начало июля в Петербурге.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти