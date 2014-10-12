Стало известно, каким будет начало июля в Петербурге

Антициклон, который принес в город тепло, начнет сдавать свои позиции 3-4 июля.

Жаркая погода сохранится в Петербурге до следующих выходных. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич "Невским Новостям".

По прогнозам специалиста, начало июля в Северной столице будет жарким. До пятницы в Петербурге показатели на столбиках термометров будут близки к отметке +30 градусов. Антициклон, который принес в город тепло, начнет сдавать свои позиции 3-4 июля. Небо затянет облаками, в некоторых районах пройдут дожди. В Петербург вернется прохлада с привычными +18...+23 градусами тепла.

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Фото: Piter.tv