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Стало известно, каким будет начало июля в Петербурге
Сегодня, 17:30
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Стало известно, каким будет начало июля в Петербурге

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Антициклон, который принес в город тепло, начнет сдавать свои позиции 3-4 июля.

Жаркая погода сохранится в Петербурге до следующих выходных. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич "Невским Новостям". 

По прогнозам специалиста, начало июля в Северной столице будет жарким. До пятницы в Петербурге показатели на столбиках термометров будут близки к отметке +30 градусов. Антициклон, который принес в город тепло, начнет сдавать свои позиции 3-4 июля. Небо затянет облаками, в некоторых районах пройдут дожди. В Петербург вернется прохлада с привычными +18...+23 градусами тепла.

Ранее на Piter.tv: жара не покинет Ленобласть в начале недели.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода в июле, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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