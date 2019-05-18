Жара не покинет Ленобласть в начале недели

В большинстве районов ожидается ясная погода.

В понедельник, 27 июня, знойная погода сохранится в Ленобласти. Днем столбики термометров покажут +28...+33 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов ожидается ясная погода. На востоке местами выпадут осадки, возможна гроза. Ночью жители смогут насладиться прохладой, температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Ночью подует ветер со скоростью 1-5 м/с, днем он усилится до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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Фото: Piter.tv