В Ленобласти в ближайшие 3 дня ожидается аномальная жара

В регионе объявлен третий класс пожароопасности.

В ближайшие несколько дней аномальная жара не покинет Ленобласть. С 27 по 29 июня в регионе обещают до +30..+33 градусов. Об этом местных жителей и гостей предупредили в пресс-службе МЧС.

В понедельник в восточных районах региона ожидаются дожди и грозы.

Грозы возможны и во вторник, 28 июня. Также в начале недели объявлен третий класс пожароопасности. Он будет действовать до 29 июня включительно.

В Петербурге 27 июня воздух может прогреться до +31 градуса.

Фото: Piter.tv