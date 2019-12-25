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В Ленобласти в ближайшие 3 дня ожидается аномальная жара
Сегодня, 8:35
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В Ленобласти в ближайшие 3 дня ожидается аномальная жара

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В регионе объявлен третий класс пожароопасности.

В ближайшие несколько дней аномальная жара не покинет Ленобласть. С 27 по 29 июня в регионе обещают до +30..+33 градусов. Об этом местных жителей и гостей предупредили в пресс-службе МЧС.

В понедельник в восточных районах региона ожидаются дожди и грозы.

Грозы возможны и во вторник, 28 июня. Также в начале недели объявлен третий класс пожароопасности. Он будет действовать до 29 июня включительно. 

В Петербурге 27 июня воздух может прогреться до +31 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: лето, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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