  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 27 июня воздух может прогреться до +31 градуса
Сегодня, 7:55
162
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 июня воздух может прогреться до +31 градуса

0 0

В небе будут проплывать редкие облака,но дождей не ожидается.

В начале рабочей недели в атмосфере над Северной столицей продолжит господствовать антициклон. В небе будут проплывать редкие облака, дождей не ожидается, а волна тепла приблизится к своему апогею. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух 27 июня прогреется до +29..+31 градуса, по Ленобласти до +27..+32 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник без осадков и на 2-3 градуса прохладнее, чем в понедельник.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии