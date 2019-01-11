SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES

Аппараты O3b mPOWER успешно выведены на орбиту.

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи O3b mPOWER от компании SES при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Об этом говорится на официальном сайте оператора. Известно, что данная миссия выполнена по заказу люксембургского представителя. Запуск ракеты состоялся в 17:48 вечера 16 декабря по времени восточного побережья США (в 01:48 утра 17 декабря по московскому времени) с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Аппараты были развернуты спустя два часа после запуска в космическое пространство. Напомним, что первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX еще раз намерены вернуть данный элемент Falcon 9 на Землю. Ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу, установленную в акватории Атлантического океана. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных ракетных запусков.

SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента компании OneWeb.

Фото и видео: YouTube / Space X