Старт состоялся с космодрома имени Кеннеди во Флориде.

Американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту спутники своего конкурента, компании OneWeb, которая занимается распространением спутникового интернета. ранее от сотрудничества с OneWeb отказалась российская сторона. Это решение было связано с постановлением британского правительства не выходить из руководящего состава предприятия. При этом иностранная компания не смогла дать Москве гарантии того, что спутники не будут применяться в военных целях. Старт ракеты-ностителя Falcon-9 состоялся в четверг 8 декабря в 17:27 по восточному времени побережья США (в 03:27 утра пятницы 9 декабря по московскому времени) с территории космодрома имени Кеннеди, расположенного во Флориде. Прямая трансляция события велась на официальном сайте оператора миссии.

Развертывание спутников OneWeb завершено пресс-служба компании SpaceX

Специалисты из OneWeb пояснили, что речь идет о выводе на околоземную орбиту 40 космических аппаратов. Эти устройства расширят группировку OneWeb до чуть более 500 спутников. Такое количество составляет около 80% от запланированного числа.

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Фото и видео: YouTube / Space X