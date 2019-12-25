SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9

Обломок ракеты компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне. Об этом сообщили журналисты местного новостного портала The Verge со ссылкой на владельца участка. Американец нашел деталь от Falcon 9, которая оставила на его участке
четырехдюймовую вмятину в почве. После этого мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Полиция связалась с представителями космической компании, где ему подтвердили информацию о том, что обломок может принадлежать им.
Судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9.
Кайл Форман, представитель офиса шерифа округа Грант
Предположительно, резервуар высокого давления с композитной оболочной упал из-за разрушения второй ступени ракеты. Этот инцидент был зафиксирован при заходе в атмосферу Земли в небе над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. На данный момент SpaceX забрала упавшую часть ракеты Falcon 9.
Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях.
Фото: Twitter/GrantCoSheriff
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