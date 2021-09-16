Состоялся первый полностью коммерческий запуск космического корабля от компании SpaceX.

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Трансляция запуска велась на официальном сайте оператора. Мероприятие по полностью коммерческой миссии нахождения астронавтов на орбите Земли реализовано в рамках программы Inspiration4. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20:02 по времени Восточного побережья США 15 сентября (в 03:02 по московскому времени 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Известно, что через 2 минуты 40 секунд от ракеты отделилась первая ступень. Позже она приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Операция происходила в автоматическом режиме.

Еще через 8 минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя. Спустя 3 минуты от нее отсоединился космический корабль с астронавтами. Полет экипажа продлится около трех суток. За это время Crew Dragon произведет посадку на в Атлантический океан. В рамках полета специалисты достигнут орбиты в 575 км. Этот показатель значительно выше орбиты Международной космической станции (около 420 км).

Напомним, что астронавтами стали 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник Lockheed Martin Кристофер Семброски и 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн. Последнему принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Он оплатил все места на космическом корабле. По словам предпринимателя, программа Inspiration4 является благотворительной.

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Фото и видео: SpaceX