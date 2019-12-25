Губернатор Ленобласти поставил Илона Маска в один ряд со всеми инвесторами

Александр Дрозденко отказался силой затаскивать в Ленобласть изобретателя и миллиардера Илона Маска.

2 июня на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы журналистов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился своим мнением насчет приглашения американского миллионера Илона Маска к сотрудничеству. Глава Ленобласти, высказываясь от лица региона, сообщил, что насильно никого из инвесторов в область не зазывают, но тех, кто способен оценить преимущества Ленинградской области, ждут здесь в равной степени. То же самое относится и к знаменитому промышленнику, изобретателю и визионеру.

Ранее сам предприниматель Илон Маск, выступая в онлайн-марафоне "Новое знание", допустил появление в России заводов Tesla - компании, которая производит машины, работающие на электричестве.

Илон Маск - 48-летний американский изобретатель и миллиардер, чье состояние оценивается в 42,1 миллиарда долларов..

В 2020 году его компания SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon. SpaceX также планирует создать плавучую платформу для запуска ракет к Луне и Марсу.

Ранее сам губернатор Ленобласти заявлял о желании привлечь в регион рекордное количество инвестиций.

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