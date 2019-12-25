СПА-комплекс в Петербурге на два месяца закрылся из-за нарушенного режима самоизоляции

Заведение продолжало работать в то время, как власти потребовали закрыться до конца апреля.

Куйбышевский районный суд Петербурга наказал городской СПА-комплекс двухмесячным закрытием из-за работы в период "карантина". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснили в территориальном управлении Роспотребнадзоре, СПА-салон на Боровой улице продолжал работать и принимать клиентов, несмотря на постановление правительства, согласно которому организации закрывались до конца апреля в связи с распространением коронавируса. Даже в момент проверки в заведении отдыхали два посетителя.

Защита ООО "Торо", содержащая СПА-салон пыталась доказать, что заведение оказывает медицинские услуги согласно имеющейся лицензии, почему и оставалось открытым в карантин, как медицинские организации. Однако как установили эксперты, услуги комплекса являлись не срочными и неотложными, как в больницах и поликлиниках, а досуговыми и развлекательными.

Ранее тем же образом наказали работавшую в карантин пышечную и бильярдный бар.

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