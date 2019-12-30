Disney приступил к работе над "Капитаном Марвел 2"

У сиквела популярной картины по комиксам пока нет режиссера.

По данным издания The Hollywood Reporter, в США стартовала работа над второй частью фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли.

Киностудия Disney ведет финальные переговоры с Меган МакДоннелл – сценаристкой сериала "ВандаВижен" от Marvel Studios, при этом пока неизвестно, кто станет режиссером нового проекта. Анна Боден и Райан Флек, снявшие первую часть, не присоединятся ко второй.

Известно, что действие нового фильма будет происходить в современности, а не в конце 90-х годов, как в первой картине.

Премьера сиквела "Капитан Марвел" запланирована студией на 2022 год.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились новые кадры со съемок сериала "Вечные" с Китом Харингтоном.

Видео: YouTube / MARVEL Россия