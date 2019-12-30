Disney приступил к работе над "Капитаном Марвел 2"

По данным издания The Hollywood Reporter, в США стартовала работа над второй частью фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли.
Киностудия Disney ведет финальные переговоры с Меган МакДоннелл – сценаристкой сериала "ВандаВижен" от Marvel Studios, при этом пока неизвестно, кто станет режиссером нового проекта. Анна Боден и Райан Флек, снявшие первую часть, не присоединятся ко второй.
Известно, что действие нового фильма будет происходить в современности, а не в конце 90-х годов, как в первой картине.
Премьера сиквела "Капитан Марвел" запланирована студией на 2022 год.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появились новые кадры со съемок сериала "Вечные" с Китом Харингтоном.
Видео: YouTube / MARVEL Россия
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