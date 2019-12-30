На опубликованных кадрах запечатлены сцены романтического общения героев.

В среду, 22 января, в сети появились новые кадры со съемок "Вечных" с Китом Харингтоном. Фотографии со съемочной площадки опубликованы в Telegram-канале Marvel Stuff.

На снимках актер Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью и Джемма Чан.

Напомним, что Кит Харингтон играет в "Вечных" супергероя Черного рыцаря. Ранее этот персонаж не появлялся в оригинальных комиксах серии издательства Marvel. Кинолента "Вечные" выходит в прокат 20 сентября 2020 года.

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Фото:@marveIstuff/Twitter