Вышел трейлер сериала "Шучу" с Джимом Керри

Сезон стартует 9 февраля 2020 года.

В сети появился трейлер второго сезона драматического сериала "Шучу" с Джимом Керри в главной роли. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале проекта.

Сюжет сериала рассказывает историю ведущего детских передач Джеффа — обаятельного и смешного человека. Но в реальной жизни персонаж переживает сильнейший кризис – его брак трещит по швам, и семейная жизнь летит под откос.

Первый сезон "Шучу" вышел на экраны в 2018 году. Сериал получил положительные отзывы со стороны критиков, а Джим Керри за свою работу был номинирован на премию "ЗолотГлобус".

Видео: YouTube/ ONE Media