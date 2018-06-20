Создатели "Игры престолов" показали, как снимаются сцены с драконами и белыми ходоками

Зрители смогут увидеть закулисье сериала.

Создатели фантазийной саги "Игра престолов" показали на видео закулисье сериала. В частности, зрители смогут увидеть, как снимались сцены с драконами, белыми ходоками, морским флотом и т.п. Ролик появился на YouTube-канале GameofThrones.

Все это время над вымышленным миром Вестероса работали специалисты по визуальным эффектам. На записи видно, что "киномагам" удалось превратить диван IKEA в дракона, а зеленый фон преобразовать в целый город, морской флот, армию и многое другое.

Создатели "Игры престолов" признаются, что им будет не хватать ежедневной работы со спецэффектами и их жизнь будет совсем другой после окончания съемок. Напомним, восьмая часть масштабной саги выйдет на экраны 14 апреля. Она станет заключительной.

Ранее мы писали, что в конце мая выйдет документальный фильм об "Игре престолов".

Видео: YouTube / GameofThrones