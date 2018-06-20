В конце мая выйдет документальный фильм об "Игре престолов"

Документальный фильм "Игра престолов: последние часы" выйдет на HBO 26 мая. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Премьера документалки состоится ровно через неделю после выхода последней серии финального сезона сериала "Игры престолов". Фильм покажет историю создания 8 сезона сериала. Режиссером является Жани Финлей.

Это гораздо больше, чем просто документальный фильм о сериале, это забавная, душераздирающая история, рассказанная с остроумием и близостью к персонажам, об удовольствиях от того, что значит создать мир, а затем прощаться с ним.

HBO