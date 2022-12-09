Создатель серии BioShock анонсировал новую игру Judas

Трейлер проекта презентован на The Game Awards 2022.

Создатель серии BioShock анонсировал свою новую компьютерную игру Judas. Анонс сделан в ходе торжественной церемонии вручения наград на мероприятии The Game Awards 2022. Известно, что разработкой проекта занимаются специалисты из компании Ghost Story, возглавляемая Кеном Левином. Зрители уточнили, что смогли почувствовать в геймплейных видео атмосферу "подводного Восторга и небесной Колумбии". Авторы рассказали о том, что протагонисткой истории выступает девушка по имени Иуда, которая потерпела крушение на космическом корабле. В результате героиня оказалась на недружелюбно настроенной к себе планете. Официальной даты выхода игры в свет пока что нет.

Игра Returnal выйдет на PC в начале 2023 года.

Фото и видео: YouTube / IGN