Игра Returnal выйдет на PC в начале 2023 года

Релиз проекта намечен на начало 2023 года.

Компьютерная игра Returnal выйдет на персональных компьютерах в начале 2023 года. Официальный релиз огласили представители компании Sony во время презентации проекта, которая состоялась на торжественной церемонии награждения The Game Awards-2022. Авторы отметили, что в новом шутере, психологическом хорроре и роглайке пользователи смогут взять на себя роль космической исследовательницы, которая смогла обнаружить на враждебной планете собственные мертвые тела. Девушка узнала, что после каждой своей гибели возвращается к моменту посадки космического корабля и решает разобраться в причинах происходящего. Напомним, что релиз на консоли PlayStation 5 состоялся в апреле 2021 года и практически сразу появились слухи о выходе ПК-версии, хотя заявления Sony гласили об эксклюзивности проекта.

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Фото и видео: YouTube / thegameawards