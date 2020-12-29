Создатель акции "Бессмертный полк" пострадал во время протестной акции в Петербурге

Как именно мужчина получил травму, он рассказывать не стал. Комментариями о прошедшей акции пообещал поделиться позже.

Один из создателей акции "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин сломал руку во время акции протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook 24-го января.

По его словам, гипсом обойтись не получится: перелом "нехороший" и предстоят операции. Колотовкин добавил, что травму получил, не дойдя 30 метров до дверей метро. Также он заявил о том, что он является мирным человеком, но терпеть не готов.

Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее -избавился от некоторых иллюзий. Поделюсь позже. написал общественный деятель.

Одна из участниц акции попала в реанимацию после удара от полицейского. Она находится в тяжелом состоянии. Руководство городской полиции навестило пострадавшую в НИИ им. Джанелидзе и извинилось за произошедшее.

Фото: Facebook / Сергей Колотовкин