Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

По его словам, препараты способны предотвратить только тяжелые случаи заболевания и летальные исходы.

Глава разработчиков по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что к коллективному иммунитету будет невозможно прийти из-за распространения штамма "дельта". Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian.

По его словам, имеющиеся на данный момент препараты от COVID-19 способны предотвратить тяжелые случаи заболевания и летальные исходы, однако не могут гарантировать защиту от заражения.

Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса]. Эндрю Поллард, глава разработчиков по исследованиям вакцин Оксфордского университета

По мнению специалиста, дополнительная доза препарата от коронавируса может не понадобиться. Он объяснил это тем, что уровень антител с течением времени падает, однако организм на десятилетия запоминает вакцинацию и обеспечивает определенный уровень защиты.

Ранее в США выявили штамм коронавируса с летальностью до 82%.

Фото: ovg.ox.ac.uk