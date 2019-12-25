Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Глава разработчиков по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что к коллективному иммунитету будет невозможно прийти из-за распространения штамма "дельта". Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian.
По его словам, имеющиеся на данный момент препараты от COVID-19 способны предотвратить тяжелые случаи заболевания и летальные исходы, однако не могут гарантировать защиту от заражения.
Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса].
Эндрю Поллард, глава разработчиков по исследованиям вакцин Оксфордского университета
По мнению специалиста, дополнительная доза препарата от коронавируса может не понадобиться. Он объяснил это тем, что уровень антител с течением времени падает, однако организм на десятилетия запоминает вакцинацию и обеспечивает определенный уровень защиты.
Ранее в США выявили штамм коронавируса с летальностью до 82%.
Фото: ovg.ox.ac.uk
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