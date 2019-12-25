Леонид Ринк рассказал о задачах, поставленных перед учеными в разработке "Новичка".

Создатель "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества. По словам специалиста, изделие можно сравнить с атомным оружием аналогичного объема или массы. Однако "Новичок" выигрывал в стоимости.

Плюсом использования вещества также было то, что вся применимая материальная часть противника осталась бы в сохранности. Военным пришлось бы только промыть ее, а далее - применять в собственных целях. По словам Ринка, перед учеными ставилась задача сделать "Новичок" максимально эффективным, но короткоживущим. Вещество планировали применять во время боевых действий, во время наступательных операций. Однако своя армия не должна была подвергнуться воздействию данного оружия.

Ринк заметил, что поставленную цель разработчики выполнили. Военные могли спокойно зайти на территорию после применения химического оружия.

Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда.

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