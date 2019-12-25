Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы

Создатель "Новичка" прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ученого Леонида Ринка.
По словам ученого, у Навального нет симптоматики. Даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но у него был бы миоз (сужение зрачка). Ринк указал, что в данном случае этих симптомов не было. Кроме того, вещество разрабатывали для того, чтобы заменить ядерное оружие. "Новичок" гарантирует 100% летальность. Ринк заключил, что Навального отравили другим веществом.
Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо. Его самолет экстренно сел в Омске. Политика передали в руки врачей. Те провели обследование и выявили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Сибирские специалисты не нашли ядов в анализах пациента. Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что российского оппозиционера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Ранее мы сообщили, что в Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении Навального.
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