Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы

Ринк участвовал в разработке боевого вещества. Он считает, что оппозиционера не травили «Новичком».

Создатель "Новичка" прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ученого Леонида Ринка.

По словам ученого, у Навального нет симптоматики. Даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но у него был бы миоз (сужение зрачка). Ринк указал, что в данном случае этих симптомов не было. Кроме того, вещество разрабатывали для того, чтобы заменить ядерное оружие. "Новичок" гарантирует 100% летальность. Ринк заключил, что Навального отравили другим веществом.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо. Его самолет экстренно сел в Омске. Политика передали в руки врачей. Те провели обследование и выявили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Сибирские специалисты не нашли ядов в анализах пациента. Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что российского оппозиционера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".

Ранее мы сообщили, что в Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении Навального.