Леонид Ринк рассказал о создании отравляющего вещества в 70-х годах.

Создатель "Новичка" рассказал о разработке яда для военных СССР. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк. Специалист отметил, что разработка боевых отравляющих веществ группы "Новичок" проводилась в конце 70-ых годов. Такое решение было принято после получения информации о том, что аналогичное химическое оружие появилось у Вашингтона.

Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Разработка "Новичка" велась более десяти лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику Леонид Ринк, один из создателей "Новичка"

Эксперт заметил, что не может огласить требования, которые представил перед ним заказчик. Ринк добавил, что в разные периоды времени отравляющее вещество носило различные наименования. Сначала военные придумали название Нуклон", потом "Лошадь". "Новичок" прижился в конце 80-х годов. Название придумал один из полковников.

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Видео: YT / The Telegraph