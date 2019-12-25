Леонид Ринк рассказал о препарате, который может помочь против коронавируса.

Создатель "Новичка" предложил способ борьбы с коронавирусом. Об этом доктор химических наук Леонид Ринк рассказал журналистам "Взгляда". Специалист предложил медикам бороться против инфекции при помощи иммуномодулятора диуцифон.

Рин назвал иммуномодулятор диуцифон "легендарным", так как он победил "советско-российскую проказу". Профессор уверен, что этот кандидат является достойным в решении вопроса с COVID-19. Еще во времена Советского Союза диуцифон справлялся с иммунными нарушениями и сильными патологиями легких.

Это вот именно то, что сейчас необходимо прокомментировал профессор

По информации от Ринка, у препарата имелся значительный недостаток. Он плохо растворялся в воде, а соответственно - в плазме крови. Это заставляло врачей вводить горячий раствор в пациентов, что причиняло им боль. Полтора года назад медики смогли улучшить препарат. Они получили версию лекарства с более эффективным способом доставки в организм и лучшим клиническим эффектом. Новый метод исключает "горящие уколы".

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