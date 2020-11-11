Ее разработали ученые из Саудовской Аравии.

Создана самая точная 3D-модель коронавируса. Об этом рассказали ученые из университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. На сайте учреждения говорится о том, что в формировании модели использовались фотографии, сделанные при помощи микроскопа и базы данных белков.

Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране Нган Нгуен, автор исследования

Специалисты уточнили, что их модель вируса SARS-CoV-2 показывает структуру инфекции на уровне атомов, а также демонстрирует детали, которые ранее невозможно было увидеть. Это позволит детальнее изучить коронавирус и ускорить процесс создания от него лекарств.

Названа главная причина развития рака.

Видео: KAUST Discovery