Создана самая точная 3D-модель коронавируса. Об этом рассказали ученые из университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. На сайте учреждения говорится о том, что в формировании модели использовались фотографии, сделанные при помощи микроскопа и базы данных белков.
Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране
Нган Нгуен, автор исследования
Специалисты уточнили, что их модель вируса SARS-CoV-2 показывает структуру инфекции на уровне атомов, а также демонстрирует детали, которые ранее невозможно было увидеть. Это позволит детальнее изучить коронавирус и ускорить процесс создания от него лекарств.
Названа главная причина развития рака.
Видео: KAUST Discovery
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все