Ученые рассказали о влиянии антиоксидантов на развитие опухолей.

Названа главная причина развития рака. Об этом рассказали американские исследователи в публикации для Cell Metabolism. Ученые определили, что трансформация из здоровой клетки в злокачественную в обязательном порядке включает в себя усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов.

Представители Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD. Он производит фермент, который участвует в нормальной переработке углеводов и активно действующий почти во всех клетках тела. Оказалось, что сверхэкспрессия превращает клетки человеческого организма в раковые.

Установлено, что ген G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса. В условиях окислительного стресса здоровая клетка деформируется, а раковая - активно развивается. Полученные сведения говорят о том, что антиоксиданты поддерживают рост опухоли, а не замедляют его. Также работа ученых объясняет тот факт, что соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются наиболее эффективными препаратами для химиотерапии против рака.

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