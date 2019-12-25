Гастроэнтеролог сказала о риске развития онкозаболеваний из-за колбасы

Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью. Об этом "Комсомольской правде" рассказала врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.
Например, чтобы колбаса имела розовый оттенок, производители используют нитриты, которые способны вызывать рак. Также в колбасе есть фосфаты, нарушающие процесс усвоения кальция и провоцирующие развитие рахита и остеопороза.
Совсем исключить колбасу из рациона нужно детям и людям, которые имеют проблемы с желудком и кишечником.
Мяса в колбасе – в лучшем случае до 40%. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители.
Инна Мазько, врач-гастроэнтеролог
Врач рекомендовала внимательно читать состав при покупке, а по возможности готовить колбасу дома.
Ранее диетолог назвал правила выбора колбасы.
Фото: pixabay
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