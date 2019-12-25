Создана концепция сверхтяжелой ракеты "Лидер" для полетов к Луне и Марсу

Эксперты рассказали о параметрах новой ракеты-носителя.

ГРЦ создал концепцию сверхтяжелой космической ракеты-носителя "Лидер" для полетов к Луне и Марсу. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители Государственного ракетного центра имени академика Макеева.

Разработана концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты "Лидер" - для облета Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу материалы ГРУ

В основой вариант ракеты будет включены два боковых блока первой ступени. Они будут оснащены кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М, а также центральным блоком второй ступени с водородными двигателями РД-0120. "Лидер" будет иметь грузоподъемность в 53 тонны для низкой опороной орбиты. При этом масса ракеты достигнет 1 143 тонн, а ее высота вместе с космическим кораблем "Орел" - 91 метр.

"Роскосмос" изменит облик ракеты-носителя для полетов к Луне.

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