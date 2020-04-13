Ученые рассказали о том, в каких областях можно будет применять новинку.

Создан мягкий и гибкий робот, который бегает быстрее гепарда. Об этом рассказали специалисты из издания New Scientist. Журналисты пояснили, что устройство способно пробежать 70 длин своего тела за секунду. Данный показатель более чем в три раза превышает скорость самого быстрого в мире дикого зверя, учитывая размеры сравниваемых тел.Для получения кадров бега исследователям пришлось приобрести специальную высокоскоростную видеокамеру.

Потребовалось несколько месяцев, чтобы найти хороший дизайн "ноги". Но теперь робот может ходить по любой плоской поверхности, например, по резине, дереву или бумаге. Гоюн Мао из Университета имени Иоганна Кеплера в Линце

Создатели объяснили, что робот сделан из резиноподобного материала,который был скручен в перевернутую U-образную форму. Через нее пропущены металлические провода. Когда электрические токи в них начинают взаимодействовать с магнитным полем вокруг робота, то аппарат движется. Ученые рассчитывают на то, что их проект сможет использоваться в медицинской сфере для транспортировки лекарств или проведения процедур внутри организма человека. Кроме бега робот способен вращаться по кругу, плавать, перепрыгивать препятствия, доставлять грузы. Заряда батареи на текущий момент хватает на полчаса.

Робот-хирург сможет автономно проводить операции в космосе.

Фото и видео: YouTube / New Scientist