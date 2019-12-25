Создан лазерный противотуманный радар для автомобилей

Американские ученые создали технологию, позволяющую распознавать объекты при помощи рассеянного и отраженного света.

Разработан лазерный противотуманный радар для автомобилей. Об этом в журнале Nature сообщили американские ученые из Стэнфордского университета. Они создали систему компьютерного зрения, которая может помочь водителям транспортных средств.

Напомним, что туман является опасным фактором, который увеличивает риск аварий на дорогах. Благодаря американской разработке автомобилист сможет распознавать объекты на трассе не только через туман, но и через облака и плотный дым, даже через 5-мм лист пенопласта.

За основу взята технология, которая используется в беспилотных средствах. К ней инженеры добавили алгоритм, который восстанавливает 3D-объекты из отраженного и рассеянного света.

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