Союзники Украины в Рамштайне обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов

Сабрина Сингх указала на темы, которые будут подниматься союзниками ВСУ в Германии.

Контактная группа по военному содействию украинским властям на очной встрече, организованной на американской авиационной базе Рамштайн в Германии, обсудит поставки киевскому режиму средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранка пояснила, что международные союзники ВСУ поднимут вопрос дополнительных потребностей ВСУ по линии коалиций.

Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев. Это совершенно точно будет обсуждаться завтра. Мы также знаем, что снаряды калибра 155 мм тоже являются приоритетом для Украины, и это тоже, уверена, будет обсуждаться. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что очередная рабочая встреча на базе Рамштайн запланирована на шестое сентября. В мероприятии примет участие министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон считает, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now