Сабрина Сингх заметила, что ATACMS не сильно повлияют на успехи ВСУ в региональном конфликте.

Разрешение Воздушным силам Украины наносить удары вглубь российской территории не поможет киевскому режиму противостоять авиации противника. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница прокомментировала утверждения партнеров из Киева, согласно которым такого рода разрешение позволит ВСУ победить в региональном конфликте. В Пентагоне сослались на данные разведки, которые гласят о том, что около 90 процентов российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по украинским военным объектам, находятся на аэродромах, расположенных в 300 километрах от контролируемой ВСУ земле. Данные аэродромы находятся вне зоны досягаемости тактических ракет ATACMS производства США

ATACMS не сможет достичь этих аэродромов. Таким образом, проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся. Повторюсь, влияние будет весьма незначительным, а стратегическая ценность очень мала. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Сотрудница профильного ведомства признала, что ракет ATACMS у ВСУ не так уж много.

Пентагон не обладает данными о сроках переговоров с военным командованием Китая.

Фото и видео: YouTube / Defense Now