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Союзники Киева обсудили создание центра по обслуживанию танков Leopard 2

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Ллойд Остин рассказал о работе по ремонту немецких танков в Европе.

Страны коллективного Запада провели обсуждение прогресса в формировании на территории Европы центра по обслуживанию и ремонту танков немецкого производства Leopard 2, которые задействованы в украинском конфликте на стороне киевского режима. Соответствующее заявление по итогам встречи контактной группы помощников ВСУ сделал американский министр по обороне Ллойд Остин в Вашингтоне.

Сегодня члены консорциума танков Leopard обсудили прогресс в создании такого центра, а также усилия по обеспечению этой программы в последующие годы.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что в апреле 2023 года немецкий министр по обороне Борис Писториус  публично заявил о том, что Берлин, Варшава и Киев подписали совместное соглашение о создании на территории Польшы центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard.

Пентагон заявил, что Украина нуждается в более эффективной многоуровневой системе ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: leopard 2, военная помощь, всу, ллойд остин, пентагон, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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