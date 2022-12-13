Союзники Киева обсудили создание центра по обслуживанию танков Leopard 2

Ллойд Остин рассказал о работе по ремонту немецких танков в Европе.

Страны коллективного Запада провели обсуждение прогресса в формировании на территории Европы центра по обслуживанию и ремонту танков немецкого производства Leopard 2, которые задействованы в украинском конфликте на стороне киевского режима. Соответствующее заявление по итогам встречи контактной группы помощников ВСУ сделал американский министр по обороне Ллойд Остин в Вашингтоне.

Сегодня члены консорциума танков Leopard обсудили прогресс в создании такого центра, а также усилия по обеспечению этой программы в последующие годы. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что в апреле 2023 года немецкий министр по обороне Борис Писториус публично заявил о том, что Берлин, Варшава и Киев подписали совместное соглашение о создании на территории Польшы центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard.

Пентагон заявил, что Украина нуждается в более эффективной многоуровневой системе ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now