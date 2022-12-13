Пентагон заявил, что Украина нуждается в более эффективной многоуровневой системе ПВО

Ллойд Остин рассказал об итогах встречи контактной группы по оказанию военной поддержки ВСУ.

Вооруженные силы Украины нуждаются в более эффективной многоуровневой системе противовоздушной обороны. Такое мнение со стороны Вашингтона высказал американский министр по обороне Ллойд Остин, выступая перед журналистами на пресс-конференции. Чиновник пояснил, что состоялась очередная виртуальная встреча многонациональной контактной группы по координации поставок оружия для киевского режима. В США уточнили, что украинский министр по обороне Алексей Резников рассказал о текущей обстановке на поле боя, а также о потребностях армии, с которыми страна столкнется в следующие недели и месяцы.

...Необходима более эффективная многоуровневая наземная архитектура ПВО...Во-вторых, мы обсудили некоторые случаи критической нехватки военного потенциала, с которыми сталкивается Украина Ллойд Остин, шеф Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now