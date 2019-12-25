Союзные войска вывели из Красного Лимана из-за угрозы окружения

Военнослужащих доставили на более выгодные позиции.

Из-за угрозы окружения союзные войска вывели из Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил сегодня, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащих доставили на более выгодные позиции. Вооруженные силы РФ за сутки ликвидировали свыше 200 противников.

Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант

Ранее на Piter.tv: в пункт сбора мобилизованных в Петербурге доставили дополнительное снаряжение.

Фото: пресс-служба ЗВО