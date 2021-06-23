Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов

Он позволит юридическим лицам и ИП реализовывать климатические проекты.

Совет Федерации одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов. Данная мера направлена на урегулирование в РФ деятельности, которая является причиной их выбросов.

Так, те субъекты, которые выбрасывают большое количество газов, буду обязаны представлять в уполномоченный орган отчеты о своей деятельности. Также одобренная мера позволит юридическим лицам и гражданам с ИП реализовывать климатические проекты, которые направлены на улучшение ситуации с парниковыми газами.

За реализацию проектов они будут получать углеродные единицы, которые занесут в специальный реестр. Благодаря этому российским организациям позволят снижать углеродный след производимой продукции, а также привлекать заинтересованные в сокращении парниковых газов организации для усовершенствования производственных мощностей.

Также закон вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем.

Ранее Совфед одобрил закон о создании единой базы данных медосмотров для иностранцев.

Видео: YouTube / Совет Федерации