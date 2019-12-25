Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Приостановка индексации регистрируется до 1 января 2022 года.

Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат государственных служащих до 1 января 2022 года. Согласно действующему закону, оклады федеральных служащих ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции по стране.

В пояснительной записке к документы авторы инициативы отметили, что приостановку индексаций можно объяснить президентскими решениями, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на период с 2021 по 2023 года. На следующий год индексация окладов госслужащих правительством не предусмотрена.

Совфед одобрил продление заморозки накопительных пенсий.

Фото: Piter.tv