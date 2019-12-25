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Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Сегодня, 15:10
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lesjasap

Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

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Приостановка индексации регистрируется до 1 января 2022 года.

Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат государственных служащих до 1 января 2022 года. Согласно действующему закону, оклады федеральных служащих ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции по стране.

В пояснительной записке к документы авторы инициативы отметили, что приостановку индексаций можно объяснить президентскими решениями, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на период с 2021 по 2023 года. На следующий год индексация окладов госслужащих правительством не предусмотрена.

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Фото: Piter.tv

Теги: госслужащие, индексация выплат, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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