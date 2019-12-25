Совфед одобрил продление заморозки накопительных пенсий

"Заморозка" будет действовать до конца 2023 года.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил продление заморозки накопительных пенсий до конца 2023 года. Документ действует по стране с 2014 года. Он регламентирует, что отчисления в накопительную часть пенсии от зарплаты должны составлять шесть процентов. Средства отправляются в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам. По законодательству норма действует до конца 2022 года.

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Напомним, что сенаторы привели финансово-экономическое обоснование реализации инициативы. Принятие закона приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ на 669,3 млрд рублей в 2023 году.

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