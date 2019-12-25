Силуанов: правительство увеличит финансовую помощь регионам в 2021 году

Глава Минфина не уточнил размер материальной поддержки.

Антон Силуанов считает, что правительство увеличит финансовую помощь регионам в 2021 году. Об этом министр финансов рассказал в ходе пленарного заседания в Совете Федерации днем 2 декабря.

Вопрос величины, суммы - мы будем смотреть уже в ходе исполнения бюджета. Но будем также предметно мониторить ситуацию с исполнением региональных бюджетов и, конечно, оказывать помощь для исполнения первоочередных обязательств Антон Силуанов, глава Минфина России

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран.

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