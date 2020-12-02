Вице-премьер заявил, что Россия будет ориентироваться на покупательскую способность.

Марат Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран. Об этом вице-премьер России рассказал в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Чиновник привел в пример ситуацию в Китае. Там ставки по ипотеке находятся на уровне трех-пяти процентов. При этом жилищное строительство является одним из основных направлений в экономике. Хуснуллин заметил, что российское правительство намерено поддерживать эту тему. На данный момент кабмин заложил ставки по ипотеке на уровне 6%. Однако показатель будет меняться в зависимости от покупательской способности.

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