Марат Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран. Об этом вице-премьер России рассказал в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству
Марат Хуснуллин, вице-премьер России
Чиновник привел в пример ситуацию в Китае. Там ставки по ипотеке находятся на уровне трех-пяти процентов. При этом жилищное строительство является одним из основных направлений в экономике. Хуснуллин заметил, что российское правительство намерено поддерживать эту тему. На данный момент кабмин заложил ставки по ипотеке на уровне 6%. Однако показатель будет меняться в зависимости от покупательской способности.
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Видео: YouTube / Совет Федерации
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