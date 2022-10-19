Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Валентина Матвиенко рассказала о необходимости Центробанку следить за ситуацией.

Совет Федерации России одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов и обществ с ограниченной ответственностью, единственные владельцы которых были призваны на службу по СВО. Соответствующее решение парламентарии из верхней палаты законодательного органа страны приняли на пленарном заседании от 19 октября. Постановление принято единогласно.

На текущий момент профильный документ направлен на подпись к российскому лидеру Владимиру Путину. Постановление должно поддержать компании, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые ранее (до объявления частичной мобилизации) взяли займы на учредителя или юридического лица. Устанавливается, что кредитные каникулы будут длиться на срок мобилизации плюс 90 дней. Также этот период может быть продлен за счет нахождения мобилизованного в медицинских учреждениях в связи с заболеванием или ранением, признания его "безвестно отсутствующим".

Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным.

Фото и видео: Совет Федерации