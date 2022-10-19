Матвиенко поручила обсудить систематизацию выплат мобилизованным

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила коллегам из оборонного комитета СФ и своим заместителям в верхней палате парламента обсудить систематизацию единовременных выплат мобилизованным гражданам, которые отправились служить на специальную военную операцию. Политик пояснила, что согласно имеющейся информации, эти суммы разнятся в зависимости от регионов.
Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему.
Валентина Матвиенко, сенатор РФ
Матвиенко назвала условия для остановки военных действий в ходе спецоперации.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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