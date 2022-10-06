Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия для остановки военных действий в ходе спецоперации. Об этом она сообщила журналистам после саммита спикеров парламентов стран G20 в Индонезии.
По словам Матвиенко, предметом новых переговоров между Россией и Украиной не может быть вхождение в состав РФ четырех новых регионов. Она подчеркнула, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области уже являются частью страны.
Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам.
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