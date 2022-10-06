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Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам

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Она призвала парламенты двух стран попытаться понять друг друга и найти договоренности.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам. Об этом она заявила на выступлении в рамках саммита парламентов G20.

Матвиенко предложила сторонам возобновить переговоры прямо сегодня, 6 октября, на площадке парламентской "десятки". Она призвала парламенты двух стран попытаться понять друг друга и найти договоренности. Также председатель Совфеда напомнила, что весной в Стамбуле Россия и Украины почти достигли договоренностей, однако украинская сторона, находясь под внешним управлением, отказалась от них.

Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Украина находится под внешним управлением.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, парламент, переговоры, россия, совет федерации, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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