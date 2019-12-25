По ее словам, Москва готова вернуться к переговорам с Киевом.

Украина находится под внешним управлением. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.

По ее словам, Москва готова вернуться к переговорам с Киевом. Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин говорил об этом в своем последнем выступлении.

Но, поскольку Украина несамостоятельное государство и находится полностью под внешним управлением Запада, им пока не позволяют. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях.

Фото: Совет Федерации