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Матвиенко: Украина находится под внешним управлением
Сегодня, 14:26
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Матвиенко: Украина находится под внешним управлением

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По ее словам, Москва готова вернуться к переговорам с Киевом.

Украина находится под внешним управлением. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.

По ее словам, Москва готова вернуться к переговорам с Киевом. Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин говорил об этом в своем последнем выступлении.

Но, поскольку Украина несамостоятельное государство и находится полностью под внешним управлением Запада, им пока не позволяют.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях.

Фото: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, внешнее управление, совет федерации, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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