Украина находится под внешним управлением. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.
По ее словам, Москва готова вернуться к переговорам с Киевом. Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин говорил об этом в своем последнем выступлении.
Но, поскольку Украина несамостоятельное государство и находится полностью под внешним управлением Запада, им пока не позволяют.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что Россия защитит и поддержит новых соотечественников при любых условиях.
Фото: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все