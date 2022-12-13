Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном

Михаил Подоляк рассказал о "сезоне свободы" в регионе.

Советник главы украинского офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Крыму "горячим сезоном". Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала гость сделал во время интервью местному журналисту Василию Голованову. Эксперт заявили о планах киевского режима по организации "сезона свободы", который должен привлечь внимание всех стран, в которых складывается "нестабильная" политическая ситуация.

Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким... Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом. Мхаил Подоляк, украинский эксперт

Напомним, что украинские власти не один раз публично говорили о собственных планах начать наступательную операцию на Крым. Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков с западными партнерами, Киев ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для нанесения ударов по территории полуострова.

Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров.

Фото и видео: YouTube / Голованов