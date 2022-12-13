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Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров

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На Украине считают, что Киев получит натовскую авиацию в переделах нескольких недель.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал поставку истребителей Вооруженным силам Украины со стороны Запада единственной опцией на столе переговоров. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала. Ранее авторы американского издания The Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства уведомило читателей о том, что Лондон рассматривает возможность передать киевском у режиму боевой авиации. По словам эксперта, вопрос поднимается активно на различных уровнях связи: как публично, так и непублично.

Единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. И срок, ну, срок – недели.

Михаил Подоляк, советник украинского президента

Киев заявил, что ведет переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет.

Фото и видео: YouTube / ТСН

Теги: военная помощь, всу, истребители, михаил подоляк, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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