Киев заявил, что ведет переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

Михаил Подоляк рассказал о том, что ВСУ надеются получить самолеты и ракеты в качестве военной помощи.

Советник украинского офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что киевский режим ведет переговоры со странами коллективного Запада о поставках авиации и дальнобойных ракет для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местных телеканалов. Специалист уверен, что страны НАТО и другие международные союзники прекрасно понимают, что ВСу требуются ракеты и боевые самолеты. Он призвал общественность не выражать свое недовольство тем, что поставки ведутся долго, а "четко ежедневно рассказывать" о необходимости предоставления таких видов вооружения.

Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают <...>. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности. Михаил Подоляк, украинский эксперт

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Фото и видео: YouTube / FREEДOM. LIVE